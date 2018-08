Stroomstoring treft gedeelte van Dokkum

Publicatie: do 16 augustus 2018 18.33 uur

DOKKUM - Donderdagavond is er in diverse straten in Dokkum rond 18.30 uur een stroomstoring ontstaan. Liander geeft aan dat het diverse straten in Dokkum betreft. De verwachting is dat om 20.15 de storing is opgelost.

Voorzover nu bekend betreft het enkele straten in het Fugellân en de Hogedijken. Om 18.40 uur zou de storing alweer verholpen zijn.