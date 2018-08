Zaterdag 25 augustus: 10e Oldtimerfestival

Publicatie: do 16 augustus 2018 15.19 uur

TWIJZELERHEIDE - De organisatie van het Oldtimerfestival Twijzelerheide had nooit gedacht tien keer het festival te mogen organiseren. "Maar voor je het weet, ben je weer een jaar verder en hebben we er al weer vele avonden van vergaderen en plannen op zitten. We zijn erg trots dat we in Twijzelerheide zo'n geweldig evenement kunnen organiseren."

Het feestterrein is door de jaren heen uitgebreid om alle soorten oude voertuigen een plaats te kunnen geven. "En ook dit jaar verwelkomen we weer nieuwe gasten: vrachtwagenliefhebbers komen met hun oldtimers uit het hele land naar Twijzelerheide. In totaal kunnen we straks genieten van maar liefst 130 stuks. Tel daar bij op de tweehonderd grasbaanrijders, diverse auto-, motor- en tractorclubs, Amerikaanse muscle en sportcars en hotrods. Het wordt weer een feest voor jong en oud!" aldus de organisatie.

"Het is ons ook dit jaar weer gelukt om spectaculaire kermisattracties naar Twijzelerheide te halen. Waaghalzen zijn van harte welkom in de Calypso, de Shake It en de zweef. Ook zijn er vele nostalgische attracties, zoals de botsauto’s, draaimolen, quads, zweef, auto schilderen, springkussens en nog veel meer. Het freestyle BMX stuntteam is tijdens deze jubileumeditie aanwezig en zal u trakteren op adembenemende backflips op de stuntbaan."

"Verder hebben we een internationaal Steltloper-theatergezelschap uit België binnengehaald van maar liefst 50 personen. Deze groep komt u over het hele terrein tegen en zal u zeker aanspreken. Vermaak op hoog niveau gegarandeerd. Wilt u het festival zelf ook in hogere sferen beleven? Dan kunt u een helikoptervlucht boeken boven Twijzelerheide. Een absolute aanrader!"

"Ook gaan we dit jaar in samenwerking met de Oldtimer Brommervrienden Kollum (OBK) proberen om ons Friese record van twee jaar geldeden te verbreken. We proberen 350 brommers op een rij te krijgen. Daarnaast valt er een leuke prijs te winnen voor de mooiste brommer. Het opstellen van de brommers is om 12.30 uur, een half uur later gaat de toertocht van start. Deze tocht door de Friese Wouden van ongeveer 50 km wordt ongetwijfeld weer net zo’n succes als vorig jaar. Er is weer een heel mooie route uitgezet."

In de loop der jaren is ook de markt uitgegroeid tot een populair onderdeel van onze Oldtimerdag. Naast de uiteenlopende onderdelen die hier te koop worden aangeboden, vindt u hier verrassende oude ambachten. Overdag is er gezellige muziek in de feesttent met artiesten uit de drie noordelijke provincies en Radio Continu voor een vrolijke noot.

's Avonds sluit de tiende editie van het Oldtimerfestival af met een groot jubileumfeest in de feesttent. Het avondprogramma begint om 20.30 uur, met als klap op de vuurpijl om 21.30 uur de megavuurwerkshow. Tot in de kleine uurtjes zorgt de topband Stageline voor een zinderende show vol energie en sensationele acts. En natuurlijk mag de voormalige kroegbaas in de Heide Lytse Hille niet ontbreken. Hij zet ongetwijfeld de tent op zijn kop.

Het 10-jarig jubileum belooft een geweldig evenement te worden met een bomvol programma. De organisatie is enthousiast: "We zien jullie graag op zaterdag 25 augustus vanaf 10.00 uur!"