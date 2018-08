Hondengeleiders moeten dienstauto inleveren

GRONINGEN - De hondengeleiders van de politie moeten toch hun dienstauto inleveren. Dit heeft de rechter in Groningen bepaald.

De Nationale Politie wilde niet langer dat de hondengeleiders beschikken over een eigen dienstauto, die voorzien is van een kennel. Vijf Friese hondenbegeleiders stapten daarom naar de rechter. Maar die stelde de korpsleiding in het gelijk.

Ruiken

De korpsleiding wil deze auto’s inzetten als algemeen gebruik van de hondenbrigade. Dat betekent dat de hondenbegeleiders met privé-auto en hond naar hun werkplek moeten reizen. Die zagen dit niet zitten, omdat hun eigen auto op zijn minst naar de hond zou gaan ruiken.

Compensatie

Nu deze begeleiders ter compensatie een hondenkooi krijgen voor in hun eigen auto en een aanhangwagen voor de hond, vindt de rechter dat dit probleem voldoende is opgelost. Bovendien ontvangen de begeleiders voor woon- en werkverkeer een hogere reiskostenvergoeding.