Drachten voert 'betaald parkeren' in op zondag

Publicatie: do 16 augustus 2018 14.05 uur

DRACHTEN - Mensen die op de koopzondag willen winkelen in Drachten komen vanaf 26 augustus van de koude kermis thuis. Er kan vanaf die datum niet meer gratis geparkeerd worden in Drachten. Tot op heden was het op zondag altijd gratis om de auto in het centrum van Drachten te parkeren. Die tijd is nu voorbij.

De gemeente Smallingerland voert het 'betaald parkeren' in tussen 12.00 uur en 17.00 uur. De parkeergarages zijn open op de zondagen van 10.00 tot 20.00 uur, op 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november, 2, 16, 23 en 30 december. Dit zijn de zondagen die nu door de ondernemersvereniging Ha&Ie zijn aangewezen als 'open' zondagen.