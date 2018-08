Kollumer fietsendief gepakt in Kollumerzwaag

Publicatie: do 16 augustus 2018 13.16 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 30-jarige man uit Kollum is woensdagnacht door de politie aangehouden op verdenking van de diefstal van een fiets. De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij een tip. Er werd gemeld dat er een fiets werd gestolen bij het treinstation in De Westereen.

De agenten zagen de man fietsen op de Foarwei in Kollumerzwaag en wisten hem - na een korte achtervolging - staande te houden. De man zal worden verhoord en de fiets is door de politie in beslag genomen.