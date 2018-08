TBS verlengd van Drachtster die flat opblies

Publicatie: do 16 augustus 2018 12.34 uur

LEEUWARDEN - De TBS van de 49-jarige man, die in december 2015 zijn appartement in de Nachtegaalstraat in Drachten opblies, is met twee jaar verlengd. Dat met de LC. In de Leeuwarder rechtbank was woensdag een zitting met de Drachtster bij de meervoudige kamer.

De rechtbank vindt dat het nog te vroeg is om de man weer veel vrijheden te bieden. Hij zou dan opnieuw een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en de omgeving. De lijdt aan autisme en schizofrenie van het paranoïde type.

Door de explosie raakten meerdere gezinnen dakloos. Enkele uren na de explosie stortte zelfs een gedeelte van het gebouw in elkaar. De gehele flat is later afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw.