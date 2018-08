Skiemer Wad en De Hort Op op Ameland

Publicatie: do 16 augustus 2018 09.31 uur

HOLLUM - Nog een paar weken en dan is de grote voorstelling van het jaar dat Ameland Eiland van Hidde Dirks Kat op Ameland. Op 1 september sluit Ameland het zomerprogramma af met een groots dagprogramma dat De Hort Op heet en een avondvoorstelling aan de rand van de Waddenzee op 1 en 2 september: Skiemer Wad.

De Hort Op

Wie de hort op gaat, trekt er voor zijn plezier op uit, gaat er vandoor. Dat is precies wat het evenement De Hort Op bedoelt. Ga er eens lekker op uit, met z’n allen en leer Ameland eens van een heel andere kant kennen. Honderden eilanders en enkelen van over ’t wad werken er aan mee.

Routeboekje en pendelbus

De Hort Op biedt een dag lang muziek en theater op verrassende locaties op het eiland. Bij de BP-plas, op een strandovergang, in de een particuliere tuin in Buren, op de ijsbaan en op de rug van de walvis. Het programma start om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De paardenreddingboot gaat die dag ook uit.

Wat er op het programma staat en waar wat is te zien en te horen, staat allemaal in het routeboekje dat bij VVV Ameland te koop is voor een paar euro. De voorstellingen zijn allemaal gratis. Met het routeboekje in de hand heb je ook nog eens gratis toegang tot de pendelbus.

Skiemer Wad

Skiemer Wad is een muzikaal spektakel dat in de Ballumerbocht wordt gespeeld door zo’n driehonderd muzikanten, zangers en toneelspelers. Er is een tribune gebouwd die bijna op het wad staat. .

De voorstelling duurt anderhalf uur, de pauze niet meegerekend. Een kaartje kost € 15,-- en tickets zijn te bestellen bij VVV Ameland en via LF2018 op de website www.friesland.nl

Skiemer Wad wat is dat?

Skiemer Wad is het wad in de schemering. Skiemere is een Amelands begrip voor ’s avonds op visite gaan. De voorstelling Skiemer Wad begint tijdens de schemering, precies om 20:18 uur.

Trek een lekkere jas aan en neem een dekentje voor over de knieën mee, want later op de avond kan het wat killer worden. Mocht het gaat spatten, dan voorziet de organisatie het publiek van poncho’s.