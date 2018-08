Waddenpartij doet mee aan verkiezingen

Publicatie: wo 15 augustus 2018 17.09 uur

DOKKUM - Deze week is de Waddenpartij opgericht om in november deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De partij is opgericht om op te komen voor de duurzame belangen van het waddengebied. Op het kantoor van notaris Slagman ondertekenden oprichters Mirjam Triller, Riegholt Hilbrands en Alex Hazelaar maandag de statuten van de partij.

De Waddenpartij is een sociale eco-partij. Actieve armoedebestrijding, waar nodig dorpen revitaliseren, energieneutraal bouwen, natuur-toerisme bevorderen, kleinschalige bedrijvigheid stimuleren, een samenhangend cultuurbeleid ontwikkelen, etc. zijn ook belangrijk voor de Waddenpartij, De partij is fel tegen gaswinning bij Ternaard en wil dat de gemeente meer doet in het terugdringen van de co2-uitstoot.