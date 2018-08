Lekkage bij rioolwaterzuivering in Dokkum

Publicatie: di 14 augustus 2018 16.15 uur

DOKKUM - Door een ondergrondse leidinglekkage in de rioolwaterzuivering (RWZI) Dokkum is zuiveringsslib in het Dokkumer Grootdiep terecht gekomen. Maandag werd het lek ontdekt waarna het gelijk is gerepareerd. Op basis van de eerste analyse adviseert Wetterskip Fryslân uit voorzorg om de komende dagen niet te zwemmen in het Dokkumer Grootdiep tussen Dokkum en het Lauwersmeer. En ook het water niet te gebruiken als drinkwater voor vee. Het water wordt nu zo veel als mogelijk doorgespoeld.

Waterkwaliteit Wetterskip Fryslân verwacht dat het negatieve effect op de waterkwaliteit beperkt is. Dit komt omdat het veel heeft geregend waardoor het slib verdund in het oppervlaktewater terecht is gekomen. De verwachting is dat de bacteriën uit het slib met de huidige watertemperatuur niet langer dan drie dagen overleven.

Wel zijn er extra monsters genomen om de waterkwaliteit te volgen. De resultaten hiervan zijn aan het eind van deze week bekend. Vanwege de Elfsteden zwemtocht van Maarten van der Weijden meet Wetterskip Fryslân nu op extra punten in Dokkum de waterkwaliteit.