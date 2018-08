Stalen markeringen kruispunt DamwÃ¢ld verdwijnen

Stalen markeringen kruispunt Damwâld verdwijnen

Publicatie: di 14 augustus 2018 12.16 uur

DAMWâLD - Het veelbesproken kruispunt Haadwei- Conradi Veenlandstrjitte in Damwâld gaat alweer aangepast worden. Nadat er al borden waren geplaatst voor de rijrichting, zullen nu de stalen hoekmarkeringen door de gemeente tijdelijk worden verwijderd. Dit om de doorstroming van bussen en vrachtverkeer te bevorderen.

Klachten van ondernemers

Na de plaatsing, enkele weken geleden, ontving de gemeente Dantumadiel veel klachten van ondernemers over deze markeringen. Hierop hebben zij besloten deze weg te halen. Dantumadiel benadrukt dat het gaat om een tijdelijke aanpassing.

Voetgangersoversteek

De hoekmarkeringen waren geplaatst in overleg met de nabij gelegen basisschool De Wingerd. Op deze manier zou een veilige voetgangersoversteek voor schoolkinderen worden gecreëerd. Dat is ook de reden dat de gemeente de markeringen uiteindelijk toch wil terugplaatsen. De gemeente gaat de komende tijd in overleg met de klankbordgroep bekijken op welke manier de markeringen terug geplaatst worden.

Draaien wel mogelijk, maar krap

De gemeente heeft vorige week een test laten uitvoeren met verschillende typen vrachtwagens en een touringcar. Uit deze test bleek dat draaien op het kruispunt wel mogelijk is, maar het is wel aan de krappe kant. Daarom heeft de gemeente nu toch besloten om de stalen hoekmarkeringen tijdelijk te verwijderen. Over een half jaar zal een evaluatie plaatsvinden van het totale project.