Veelpleger solliciteert hard naar opname

Publicatie: ma 13 augustus 2018 21.25 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige man uit Leeuwarden hoorde maandag voor diefstallen en inbraken twee jaar cel tegen zich eisen. Drie maanden van de straf moeten voorwaardelijk zijn. 'Hij solliciteert hard naar een opname in een veelplegerskliniek', zei de officier.

De man werd de dag na Koningsdag aangehouden in een bedrijfsbusje. De eigenaar uit Ferwert had de wagen als gestolen opgegeven. Op basis van het kenteken werd de bus opgespoord. De politie plaatste een peilbaken onder de bus en volgde deze.

Inbraken en diefstallen

Duikspullen, dameskleding en een camera verdwenen uit een bedrijfsbusje in Leeuwarden in februari. Daar pleegde hij ook een inbraak in een woning. De buit: een portemonnee met een bankpas en een pincode. Hij pinde daarmee kleine bedragen.

Boot en trailer

Ook zou de man volgens het OM op 27 april een boot met een boottrailer uit Leeuwarden hebben gestolen. DNA van de Leeuwarder was aangetroffen bij een fietsendiefstal in Leeuwarden en bij een inbraak in een wijkgebouw van de Gemeente Leeuwarden. Daar vernielde hij een raam. Eenmaal binnen haalde hij lades overhoop, op zoek naar iets van zijn gading.

Sportkantine

Bij aanhouding zat de Leeuwarder achter het stuur van de bus. In de bedrijfswagen lagen gestolen spullen als een laptop, een muziekinstallatie en etenswaren. Deze goederen kwamen uit een inbraak bij Sportkantine De Spiker in Reitsum vandaan.

'Ik beken de diefstallen'

De inbraak in het wijkgebouw en de fietsendiefstal bekende de man op zitting. Andere inbraken en diefstallen niet. 'Geen wonder', zei de officier. 'Daarbij werd zijn DNA gevonden. Hij kan niet anders dan die feiten bekennen.'

Voor iemand anders

De man reed in een geleend busje gereden om wat spullen voor iemand anders weg te brengen. Alle andere spullen lagen al in de bus, verklaarde hij op zitting. De boot en de trailer had hij ook niet gestolen. Hij was gevraagd om deze te vervoeren naar Jubbega.

'Niets weerhoudt de man. Dan is deze eis het gevolg', zei de officier. De man liep nog in zijn proeftijd toen hij deze diefstallen pleegde. Er lagen voor de man nog zes maanden voorwaardelijk cel op de plank. Als het aan het OM ligt met hij die nu ook uitzitten.

Uitspraak over twee weken.