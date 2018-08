Derde dagzege voor Leeuwarden

Publicatie: ma 13 augustus 2018 19.48 uur

WOUDSEND - Derde dagzege voor Leeuwarden

Leeuwarden met schipper Willem Zwaga, was maandagmiddag op de Hegemer Mar voor de derde keer de snelste. Een voor de Leeuwarders unieke prestatie en toch waren ze er niet echt blij mee in die zin, dat het verloren hoger beroep bij de Zeilraad, een verlies dat hen veertien strafpunten opleverde, hen behoorlijk dwars zat. De Leeuwarders voelden zich benadeeld, dat was zwak uitgedrukt, en daarom waren ze wel blij, maar niet uitbundig.

Het was maandag een wedstrijd die onder af en toe bizarre omstandigheden werd gevaren. Was het bij de start droog en stond er niet meer dan een ‘kleine drie’ aan wind, al in de tweede route maakte het dreigende buiengebied vanuit het westen die dreiging volledig waar.

Plenzende regenbuien met af en toe ‘in klap tonger’ en een sterk toenemende wind, die bovendien sterk schiftte naar het noordwesten. Lastige om-standigheden voor schippers en bemanning en natuurlijk ook voor het wedstrijdcomité, dat danig op de proef werd gesteld.

De start was in één keer goed, waarbij Earnewâld en Leeuwarden precies op tijd over de startlijn voeren. Heerenveen probeerde het over stuurboord, nog niet vaak gezien, maar toen bleek dat schipper Sytze Brouwer achter het hele veld langs moest en pas helemaal bij het startschip over bakboord kon gaan liggen, werd dat experiment, hoe moedig en verrassend ook, niet echt beloond met een start ‘yn de foarein’.

Bij de eerste hoge boei lag het hele veld nog heel dicht bijelkaar met Leeuwarden en Earnewâld als koplopers. En eigenlijk was toen al zo ongeveer de volgorde be-paald. Daarna nam de wind de regie in de wedstrijd over, die nam toe tot 4 à 5 en toen het onheil-spellende buienpakket zich uitrolde over de Hegemer Mar, was de overkant van het meer niet of nauwelijks nog te zien.

‘Wyt fan it wetter’ en met name het publiek kreeg het lastig, wat dat betreft was het opvallend dat er nog zoveel toeschouwers bleven staan kijken, echt aangenaam was het toen al niet meer. Echt heel spannend was de wedstrijd daarna niet, Leeuwarden en Earnewâld hadden inmiddels een behoorlijk gaatje geslagen met de ‘poursuivants’, die er echter niet in slaag-den dichterbij te komen.

Echt lang werd er maandagmiddag niet te gevaren, blijkbaar achtte de or-ganisatie het raadzaam het weer een rol te laten spelen in de besluitvorming. Met andere woor-den, tegen half vier werd de finish erin gelegd en werden de skûtsjes één voor één afgeschoten.

Toch wel weer een apart rijtje, een rijtje dan in vorige jaren nauwelijks mogelijk zou zijn geweest. Leeuwarden op één, Earnewâld op twee, Woudsend op drie, SudWestHoeke op vier, de Halve Maen op vijf, Grou op zes, Akkrum op zeven en Heerenveen op acht.

Verrassend toch wel en op zich is dat uiteraard uitstekend voor de spanning. En dat met nog vier duels te gaan, morgen, dins-dag wordt de wedstrijd van Earnewâld ingehaald, opnieuw bij Woudsend, woensdag en donderdag is de Lemster Baai plaats van handeling en de finale is vrijdag op het Snekermeer bij Sneek. Het zou best eens op die allerlaatste wedstrijd aan kunnen komen.

