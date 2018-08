Straten blank door heftige regenbui NO FryslÃ¢n

Straten blank door heftige regenbui NO Fryslân

Publicatie: ma 13 augustus 2018 19.35 uur

DAMWâLD - Heftige regenbuien trokken maandagmiddag over Noord-Oost Fryslân. Dit veroorzaakte op diverse plaatsen ondergelopen straten.

De brandweer van Damwâld kreeg diverse meldingen van wateroverlast. Zo moesten ze naar de Heerke Ateswei waar er water in een woning stond. Ook het gemeentehuis van Damwâld en een kerk aan de Hoofdweg hadden last van wateroverlast.

Een volgende melding was een mogelijk gaslek aan Sjollemastrjitte in Damwâld, waar de brandweer van Dokkum naar toe werd gestuurd. De luchtbelletjes die met had gezien in het water werden niet veroorzaakt door een gaslek.

De brandweer van Damwâld kreeg later nog een melding van wateroverlast aan de Badhûswei in Damwâld. Hier werd het water door de brandweer naar een hoger gelegen stuk groen gepompt.

De brandweer van Dokkum kreeg aan het begin van de avond nog een melding van een ondergelopen kelder aan de A. Prakkenstrjitte in Damwâld. Met een dompelpomp werd de kelder leeggepompt.

FOTONIEUWS