Beregeningsverbod per direct opgeheven

Publicatie: ma 13 augustus 2018 17.35 uur

LEEUWARDEN - Het Wetterskip Fryslân heeft per direct het beregeningsverbod opgeheven. Anders dan verwacht is de neerslag geleidelijk gevallen en goed opgenomen door de grond. Hierdoor hielden de polders het water goed vast.

Doordat ook de temperatuur lager is dan de afgelopen periode is er minder water verdampt. Ook de vraag naar water in de agrarische sector is gedaald. Gemiddeld viel er de afgelopen dagen 45 mm. Het watersysteem is volgens het Wetterskip weer in balans.