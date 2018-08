Diverse bestuurders onder invloed achter het stuur

DRACHTEN - De politie heeft zondagavond rond 22.00 op de Omloop in Drachten een man aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige man uit Noordwolde reed daar met een ongeldig rijbewijs. Eerder op de dag werd hij daar ook al op betrapt in Sumar.

Een voorlopige drugstest wees uit dat de man onder invloed was. Hierop is bij meegenomen naar het bureau voor een bloedtest. Hij is de afgelopen periode al meerdere malen betrapt op het rijden onder invloed. Daarom werd ook besloten om zijn auto in beslag te nemen. De man mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Ook zaterdag werd iemand betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Een 26-jarige man uit Oosterwolde was staande gehouden en vertoonde kenmerken van drugsgebruik. Uit de voorlopige test bleek dat dit klopte en hij mocht mee naar het bureau voor een bloedproef.

Een 49-jarige vrouw uit Lippenhuizen werd vrijdagavond betrapt de Burgemeester Wuiteweg in Drachten. Agenten hielden haar staande en roken een alcohol lucht bij de vrouw. Op het bureau blies zij 505 ug/l. Zij hoort later van het openbaar ministerie wat de hoogte van de boete zal bedragen.