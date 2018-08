Blikseminslag in boom in Kollum

Publicatie: ma 13 augustus 2018 16.36 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd maandagmiddag tijdens een hevige onweersbui opgeroepen voor een stormschade aan de Mr Andreaestraat in Kollum.

Ter plaatse lag een boom over de doorgaande weg, die door de bliksem was getroffen. Doordat de boom midden over de weg lag, was de weg afgesloten voor het verkeer. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en heeft de weg weer begaanbaar gemaakt voor het verkeer.

FOTONIEUWS