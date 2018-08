Hoogtepunt sterrenregen mogelijk bewolkt

Publicatie: zo 12 augustus 2018 21.21 uur

DRACHTEN - In de nacht van zondag op maandag is om 3.30 het hoogtepunt van de sterrenregen Perseïden. Maar waarschijnlijk zal de bewolking roet in het eten gaan gooien.

De deeltjes die door de dampkring komen lichten prachtig op en tijdens het hoogtepunt zullen er tot wel 70 a 80 vallende sterren per uur te zien zijn. Ook de komende nachten zal de sterrenregen nog te zien zijn, maar dan zal de frequentie lager liggen.