Zoektocht bij Lauwersoog naar vermiste kanoÃ«rs

Zoektocht bij Lauwersoog naar vermiste kanoërs

Publicatie: zo 12 augustus 2018 19.26 uur

LAUWERSOOG - Tussen Lauwersoog en Schiermonikoog was zondag aan het begin van de avond de kustwacht druk in de weer. Zij waren op zoek naar drie kanovaarders die een tocht ondernamen van Lauwersoog, naar Schiermonnikoog/4de Slenk en weer terug. Uiteindelijk bleek het trio al veilig en wel terug te zijn.

De kanoërs hadden de tocht aangemeld bij de vuurtoren van Schiermonikoog, maar het was niet duidelijk of zij ook hebben gemeld dat zij veilig terug waren gekomen. Voor de zekerheid was er een zoektocht op touw gezet. Ook de helikopter van de kustwacht is ingezet bij deze zoektocht. Via Twitter vroeg de Kustwacht de kanovaarders zich te melden als ze veilig waren aangekomen.