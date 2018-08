Jongetje vast met knie in speeltoestel

Publicatie: za 11 augustus 2018 19.55 uur

DRACHTEN - Op een schoolplein aan de Oudeweg in Drachten is zaterdag aan het begin van de avond een jongetje bekneld geraakt in een speeltoestel. De jongen kwam bovenin het toestel vast te zitten met zijn knie. Volgens omstanders zat de jongen al geruime tijd vast voor de brandweer werd gealarmeerd.

De ter plaatse gekomen brandweer moest op een speciale steiger staan om er goed bij te kunnen. Met een zaag hebben ze het slachtoffer uit het toestel kunnen halen. De jongen hield aan het incident gelukkig niks over.

