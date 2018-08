Druk bezochte Simmermerk Moddergat

Publicatie: za 11 augustus 2018 15.25 uur

MODDERGAT -

Zaterdag organiseerde museum ’t Fiskershúske voor derde maal een knusse en gezellige markt op het terrein van het museum en in de sfeervolle tuin van de buren. Met de doelstelling “Miskien wol de smûkste merk fan it jier”, had het museum een kleine 50 standshouders met voornamelijk lokale producten en initiatieven uitgenodigd.

Naast het sneupen langs de verschilllende stands was er volop gelegenheid om iets te eten en te drinken. Het prachtige weer bracht vele bezoekers naar de simmermerk en de Fiskershúskes in Moddergat.

FOTONIEUWS