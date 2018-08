'Bordjes met pijlen moeten duidelijkheid scheppen'

Publicatie: za 11 augustus 2018 13.01 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel is in actie gekomen om de kruising bij het winkelcentrum in Damwâld aan te passen. Er zijn bordjes geplaatst met pijltjes waardoor het verkeer rondom de twee grote palen wordt geleid.

Door de aanpassing is de werking van de kruising niet echt veranderd. Er is namelijk geen sprake van een rotonde aangezien het verkeer 'van rechts' nog altijd voorrang heeft. Er staan dan ook geen haaientanden op de weg.

Het is onbekend of de kruising ook nog verder aangepast gaat worden. De kruising is net enkele weken in gebruik genomen en het zorgde direct al voor veel verwarring onder voetgangers, fietsers en automobilisten.