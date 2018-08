Opwarmen bij een haard van Wijma Haarden

Publicatie: vr 10 augustus 2018 18.22 uur

DE WESTEREEN - Het is misschien niet echt het weer voor extra hitte, maar toch heeft Wijma Haarden een belangrijk nieuwtje. In de bouwvakantie (tot en met 24 augustus) zijn ze namelijk gewoon open. En daarnaast ook nog met een bizarre kortingsactie!

Bij aanschaf van een nieuwe haard of kachel met rookkanaal installeren ze deze geheel gratis bij de klant thuis! Dus twijfel niet langer en kom langs aan de Suder Stationsstrjitte 19 in De Westereen. De adviseurs van Wijma Haarden helpen graag bij het uitzoeken van een haard die bij u past.

Maar ook voor voor kachels en haarden zonder rookkanaal heeft Wijma Haarden een leuke korting, namelijk 50% korting op de installatie! Daarnaast geven ze er ook nog eens een gratis kub gedroogd stookhout bij. Bij aanschaf van een pelletkachel zal deze bonus bestaan uit 15 zakken met pelletkorrels. Voor meer voordeel kunt u terecht in de showroom waar ook nog eens een aantal showmodellen op u staan te wachten die voor een scherpe prijs de deur uit gaan. Koop nu met voordeel in de bouwvak en profiteer er de hele winter van!