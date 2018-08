Buien trekken over, beregeningsverbod blijft

Publicatie: vr 10 augustus 2018 14.35 uur

BUITENPOST - Aan het einde van vrijdagochtend en het begin van de middag trokken regen- en onweersbuien over het landschap van de Wâlden. Toch was het te weinig om het beregeningsverbod van het Wetterskip Fryslân op te heffen.

Momenteel is het regentekort in Friesland zo'n 275mm. Op een natte dag komt er zo'n 10 tot 15 mm uit de lucht vallen. Er is dus aardig wat voor nodig om het tekort weg te werken. Beregenen mag dus nog steeds alleen tussen 18.00 en 10.00. Dit geldt ook voor sportvelden.

Voor de vrijdagavond en daarop volgende nacht heeft het KNMI code geel afgekondigd voor onweer voor de kustprovincies. Ook hier zal weer de nodige regen bij zitten.