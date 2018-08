Auto botst op politiewagen in Opeinde

Publicatie: vr 10 augustus 2018 10.52 uur

OPEINDE - Aan de Hegewei in Opeinde is donderdagavond rond 19.45 een auto op een politieauto gebotst. Hierbij raakte de bestuurder van de auto gewond en moest mee naar het ziekenhuis.

De agenten zagen de auto slingerend aan komen rijden. Hierop hebben zij de bestuurder een stopteken gegeven, maar de man kwam pas tegen het politievoertuig tot stilstand. Het vermoeden bestond dat de bestuurder had gedronken, maar dit bleek niet het geval. Hij had last van lichamelijke klachten en kon niet meer op tijd stoppen.

De heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval. Beide voertuigen konden niet meer zelf verder rijden en zijn meegenomen door de berger. Daarna kon de weg weer worden vrijgegeven.

