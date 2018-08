Tweede dagzege voor verrassend Leeuwarden

Publicatie: do 09 augustus 2018 20.32 uur

LANGWEER - Tweede dagzege voor verrassend Leeuwarden

Langweer - Het was in een regenachtig Langweer opnieuw Leeuwarden met schipper Willem Zwaga dat als eerste werd afgeschoten. De Leeuwarders zeilden een sterke wedstrijd onder toch niet echt eenvoudige omstandigheden. Dat lastige zat er in, dat de wind zo sterk schiftte, dat er voor de schippers en hun adviseurs nauwelijks een touw aan viel vast te knopen. Ook de windsterkte was heel variabel en dat had als oorzaak dat er onweer in de lucht zat, een onweer dat tijdens de wedstrijd beperkt bleef tot een paar bliksemflitsen en wat gedonder op afstand. Maar regenen deed het wel en dat maakte het verblijf voor de toeschouwers op en rond het water er niet plezieriger op. Koud was het niet, nat wél.

Aan belangstelling geen gebrek, donderdagmiddag in Langweer, waar de plaatselijke commissie een baan op de Wielen had uitgezet, een baan die eigenlijk niet uit te leggen wás, omdat de wind zo sterk van richting veranderde, dat er eigenlijk geen tactisch plan te bedenken viel dat paste op die sterk veranderende omstandigheden. Maar de schippers deden hun best en dat leverde uiteindelijk toch een wedstrijd op die het aanzien wel degelijk waard was. En dat had mede te maken met de strijd die eigenlijk in alle geledingen van het veld van veertien skûtsjes werd uitgevochten.De meeste aandacht ging uiteraard uit naar de kopposities, zeker ook omdat daar Leeuwarden en Earnewâld een pittige strijd voerden om de kop. De baan voorzag een lang kruisrak en dat betekende dat er genoeg mogelijkheden waren om middels goed gekozen slagen te werken aan de plaatsing in het peloton.

Na de start die alleen Lemmer een valse start opleverde en dus een extra start, ontwikkelde zich een gevecht waaraan eigenlijk alle veertien skûtsjes deelnamen. Ook Lemmer, dat zich alsnog weer kon aansluiten bij het peloton. Voorin ging het al spoedig tussen Leeuwarden en Earnewâld, waarbij Gerhard Pietersma de beste kansen werden toegedicht, maar het uiteindelijk Willem Zwaga was die er met de winstbonus vandoor ging. Daarachter werd pittig geknokt door eigenlijk de hele rest van het veld, waarbij het opmerkelijk was dat de eeuwige rivalen Heerenveen en Grou het deze middag moesten doen met een plekje achteraan in het middenveld. Grou, woensdag nog soeverein winnaar op het Snekermeer bij Terherne, kwam nu niet verder dan een toch wel teleurstellende tiende plaats. Heerenveen deed het maar nauwelijks beter met een negende stek. Nee dan Huizum, dat met een zesde plaats goede zaken voor het klassement deed. Een en ander geeft aan het bij Langweer een spannende en tameljk onvoorspelbare wedstrijd was en ook dat deze reeks nog weinig tekening voor wat betreft de uiteindelijke winnaar laat zien. Vrijdag wordt er gevaren bij Elahuizen op de Fluessen en zaterdag is Stavoren gastvrouw, misschien moet je zeggen vrouwe, voor de skûtsjevloot. Dinsdag wordt dan de afgelaste wedstrijd van Earnewâld ingehaald.

FOTONIEUWS