Tak valt op auto Tsjerkestrjitte Ternaard

Publicatie: do 09 augustus 2018 19.45 uur

TERNAARD - De brandweer van Ternaard werd donderdagavond rond 19.00 uur gepiept voor een melding stormschade aan de Tsjerkestrjitte in Ternaard.

Er bleek een tak van een boom te zijn geknapt en deze was boven op de motorkap van een auto terecht gekomen. De bestuurster van de auto was net thuis en had de auto enkele minuten eerder geparkeerd. Kort daarna viel de tak op de auto.

De bewoners hoorden gekraak buiten en hadden direct door dat er tak van de boom was geknapt. De brandweer van Ternaard kwam ter plaatse en heeft de tak in stukken gezaagd. De auto liep flinke schade op aan de motorkap.

FOTONIEUWS