Wolkbreuk zetten straten blank in Gorredijk

Publicatie: do 09 augustus 2018 18.41 uur

GORREDIJK - Het was een complete verrassing. Dagenlang was het kurkdroog en donderdagmiddag/avond kreeg Gorredijk de volle laag regen over zich heen. Een wolkbreuk zette een aantal straten in het dorp blank.

De wateroverlast was misschien wel het grootste op de Compagnonsstrjitte in Gorredijk. Daar stond het water vrij hoog en het was voor de meeste automobilisten best wel een verrassing om door het hoge water te rijden.

