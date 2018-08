Moeder en zoon omgekomen bij de brand

Publicatie: do 09 augustus 2018 12.43 uur

DRACHTEN - Bij de brand aan de Handwerkerszijde in Drachten zijn een moeder en haar zoon omgekomen. De vader en een andere zoon zijn door de brandweer van het dak gehaald. Dat meldt de omroep. Vijf anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden rook binnen hebben gekregen. Hoe het met de slachtoffers gaat, is onduidelijk.

De brand brak rond 2.45 uur uit in een rijtjeshuis in Drachten. Het betrof gelijk al een uitslaande brand. In de woning zouden ten tijde van de brand negen personen in het huis zijn geweest. Het gezin met vier kinderen en een logé. Eén van de kinderen is volwassen en getrouwd. Haar man was er ook, met zijn zoontje.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De forensische opsporing van de politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld.