Twee doden bij woningbrand in Drachten

Publicatie: do 09 augustus 2018 05.14 uur

DRACHTEN - Twee mensen zijn woensdagnacht om het leven gekomen bij een woningbrand aan de Handwerkerzijde in Drachten. Naast de twee dodelijke slachtoffers zijn zeven personen uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis. Over hun verwondingen is niets bekend. De identiteit van de slachtoffers zal later bekend worden gemaakt.

Bij aankomst van de eerste brandweerautosloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer van Drachten was rond 2.45 uur gealarmeerd voor de brand. Met behulp van een ladder kon één van de bewoners met een baby van het dak af gered worden. De brandweer heeft met de ladderwagen ook een andere bewoner uit het pand kunnen redden.

Om 4.00 heeft de brandweer het sein 'brandmeester' gegeven. De brandweer is daarna nog enige tijd bezig geweest met het nablussen. De woning is volledig uitgebrand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Deze zal door de politie worden onderzocht.

FOTONIEUWS