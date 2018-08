Anjum huldigt winnaars 116e Freulepartij

Publicatie: wo 08 augustus 2018 23.55 uur

ANJUM - Vanavond zijn in Anjum de winnaars van 116e Freulepartij gehuldigd. Het partuur bestaande uit Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree maakten op een koets een rijtoer door het dorp.

Per touringcar arriveerden de spelers in Anjum en hier stappen de mannen in een gereedstaande koets en maakten ze een ereronde door het dorp. Hierna werden de spelers en coach op het sportveld gehuldigd. Namens het gemeentebestuur bracht wethouder Albert van der Ploeg de felicitaties over.

In zijn dankwoord bedankte de coach Tamme Visser de spelers: heel Anjum heeft vandaag van jullie genoten. Maar ook een woord van dank was er voor de ouders die jarenlang met hun kinderen langs de kaatsvelden gingen. Mooi detail is dat de vaders van alle drie spelers Wessel heten (de drie W's genaamd). Na de huldiging was er een hapje en een drankje in de kantine.

