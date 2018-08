SkÃ»tsjesilen: Verschil kon nauwelijks groter zijn

Skûtsjesilen: Verschil kon nauwelijks groter zijn

Publicatie: wo 08 augustus 2018 21.31 uur

TERHERNE - Het verschil met de wedstrijd, die geen wedstrijd werd, in Earnewâld van dinsdag en die van woensdag, slechts één dag later, kon niet groter zijn. Was het dinsdag vrijwel bladstil en ‘oh moeder wat is het heet’, deze woensdag was het een stuk frisser, voor de meesten een stuk aangenamer dus, en bovendien stond er een met de vijf Beaufort flirtende zuidwestenwind. Met andere woorden, totaal onderscheiden omstandigheden. Groot voordeel was dat er deze dinsdag gevaren kon worden en dus wérd er gevaren. Een klassieke ‘mei it brûs foar de kop en it wetter yn ‘e warring’ wedstrijd, die kregen de toeschouwers op de Pier en de kijkers op de vele boten en bootjes voorgeschoteld. Een prachtige wedstrijd bovendien qua kijkspel, een wedstrijd die alles in zich had om uit te groeien tot een beklijvend duel met alles-erop-en-eraan.

De wedstrijd begon later vanwege het samenvallen met de Hurdsyldei van de Sneekweek en de angst dat beide evenementen elkaar in het vaarwater zouden zitten. Daartoe werd zelfs de vaargeul van het Margrietkanaal tijdelijk afgesloten. Van die clash tussen Sneekweek en skûtsjesilen kwam het helemaal niet, want om drie uur was er nog slechts een enkele Sneekweekklasse onderweg. Toch was het al dik vier uur eer het tien minutenschot van het skûtsjesilen klonk. Gelukkig was de eerste start meteen de goede, al scheelde het voor met name De Halve Maen maar bitter weinig. Maar iedereen mocht verder en meteen ontwikkelde zich een scenario dat de intimi hier al diverse keren hebben gezien. Eén groep die meteen na de start voor de bakboordslag kiest en een andere die het over stuurboord probeert. Halverwege die lange en voor iedereen risicovolle eerste slag van dat lange kruisrak, was er nog niets van te zeggen wie de beste keuze had gemaakt. Het was uiteindelijk Sytze Brouwer van Heerenveen die als eerste de bovenboei rondde, hij ging Grou vooraf en daar was Sytze Brouwer uiteraard niet blij mee, immers, de Grousters van Douwe Visser zijn een ‘minne maat’ om achter je te hebben. Dat bleek ook gedurende het vervolg van de wedstrijd, want tijdens het tweede kruisrak van de zandloperbaan slaagde Grou erin steeds dichterbij Heerenveen te komen en nog voor de tweede hoge boei nam Douwe Visser het commando in de wedstrijd over van Pieter Brouwer. De Heerenveensters konden aanvankelijk nog in de buurt blijven van de Grousters, maar naarmate de tijd verstreek werd de marge steeds groter. En in de laatste ronde was duidelijk dat dit duel beslist was. Grou won afgetekend met een toch ruime voorsprong op Heerenveen. Daarachter werden diverse stuivertjes gewisseld, met aanvankelijk een hoofdrol voor de al genoemde Halve Maen en diens plaastgenoot Drachten.

Die laatste deed het pirma, de Halve Maen kon dat sterke begin geen passend vervolg geven. Wie het ook goed deed, was schipper Albert Visser van het Lemster Skûtsje, de Lemsters waren blijkbaar opgelucht dat ze het ‘nauwe water’ van de eerste drie wedstrijden achter zich konden laten. Het ruime water ligt hun beter, dat is een bekend feit. De vierde plaats was voor Pieter Meeter van Akkrum die een sterke wedstrijd zeilde, maar die net niet reikte tot het virtuele podium.

Achter hem was er een vijfde stek voor Drachten met schipper Jeroen Pietersma en een zesde stek voor zijn broer Gerhard met Earnewâld. Al met al een prima wedstrijd onder uitstekende omstandiigheden en eigenlijk was iedereen daar na de wedstrijden op De Veenhoop en Earnewâld ook wel aan toe. Morgen, donderdag, is het de beurt aan Langweer en als de voortekenen niet bedriegen belooft ook dat een echte wedstrijd te worden. Wel een regenjas meenemen...

