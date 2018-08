Zwaargewonde bij aanrijding in Siegerswoude

Publicatie: wo 08 augustus 2018 20.27 uur

SIEGERSWOUDE - Bij een ongeval op de Uthof in Siegerswoude is woensdagavond een vrouw ernstig gewond geraakt. Het ongeval vond even voor 19.49 uur plaats in een bocht. Vermoedelijk reed de bestuurster rechtdoor en ze kwam vervolgens met het voertuig tegen een boom tot stilstand.

De vrouw is bij het ongeval ernstig gewond geraakt en werd per ambulance overgebracht naar UMCG in Groningen. De brandweer heeft het ongeval afgeschermd. Het Mobiel Medisch Team kwam met een helikopter ter plaatse.

