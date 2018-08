Man ernstig gewond na val van ladder

Publicatie: wo 08 augustus 2018 19.00 uur

GORREDIJK - Een man is woensdagmiddag gewond geraakt bij een val van het dak bij een woning aan de Hoofdstraat in Gorredijk. Het ongeval vond plaats rond 15.15 uur.

Volgens omstanders was de man met werkzaamheden bezig op het dak toen het misging. De man viel een behoorlijk stuk naar beneden op een ander dak. De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om de man naar beneden te halen.

Over de exacte verwondingen is niets bekend. Wel is het Mobiel Medisch Team per helikopter ter plaatse om het ambulancepersoneel te ondersteunen. De man is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

