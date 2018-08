Anjum wint Freulepartij in Wommels

ANJUM - Vanavond heeft Anjum de 116e Freulepartij in Wommels gewonnen met 5-1 en 6-4 op de telegraaf. Het partuur van Anjum bestond uit Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree.

In de finale speelde het partuur van Anjum tegen Reduzum. Anjum heeft de Freule nog nooit gewonnen en hiermee schrijven de mannen historie.

De Freule is de belangrijkste kaatspartij voor jongens tussen de 14 en 16 jaar, dat op de eerste of tweede woensdag in augustus wordt gekaatst in Wommels. Er doen 28 parturen aan mee.

In de eerste omloop won Anjum tegen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk met 5-1 en 6-4. In de tweede omloop won Anjum van Kimswerd met 5-5 en 6-0. De derde omloop won Anjum van Stiens met 5-1 en 6-0. De vierde omloop hoefde niet gespeeld te worden omdat Anjum een staand nummer had. De halve finale ging tegen Mantgum en die won Anjum met 5-4 en 6-2.

De spelers zullen vanavond in hun dorp Anjum worden gehuldigd.