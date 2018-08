Hennepteler: 'Ik ben er schijtziek van'

Publicatie: wo 08 augustus 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Oudebildtzijl zat vorig jaar tegen behoorlijke financiële problemen aan te hikken. Hij besloot tot een noodsprong: hij ging wiet telen in een loods aan de Einsteinweg in Leeuwarden die hij huurde. Vlak voor de kerstdagen liep hij tegen de lamp: de politie deed op 23 december 2017 een inval in de loods. Er stonden 594 planten en de stroom was illegaal afgetapt. De man zei woensdag tegen de politierechter dat hij de kwekerij eigenhandig had opgebouwd.

Iemand anders, waarvan hij de naam was vergeten, had de stroom aangelegd. In februari van dit jaar kwam aan het licht dat de verdachte nog een wietplantage was begonnen. In het winkelpand van zijn vrouw in Holwerd had hij in ruimtes achter de winkel nog eens ongeveer 225 planten gehad. Deze kwekerij kwam de politie op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem (MMA). De man zei dat hij de kwekerij had ingericht met spullen die in Leeuwarden waren overgebleven.

Toen de politie langskwam, had hij de hele boel al opgeruimd. 'Ik was er schijtziek van', zei de Oudebildtzijlster. Zijn vrouw zou van beide plantages niets hebben geweten. Voor hij wiet begon te telen had hij een schuld van 50.000 euro, die is inmiddels alleen maar groter geworden. Omdat hij op beide locaties stroom had gestolen, moest hij aan netbeheerder Liander ruim 7600 euro betalen. Daar is hij al een poos mee bezig, in november zou de schuld zijn afbetaald.

In het dossier zat een lijvig rapport van Liander, over de gevaarlijke toestand bij een van de kwekerijen. Er had volgens Liander gemakkelijk brand kunnen ontstaan. Voor de in totaal 853 planten eiste de officier van justitie een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De rechter deed iets van de eis af omdat de Oudebildtzijlster werk heeft en hij graag wilde dat de man aan het werk bleef. De hennepteler kreeg een werkstraf van 60 uur, plus 60 uur en een maand cel voorwaardelijk.