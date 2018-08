Sumarse steelt bij Aldi en Media Markt

Publicatie: wo 08 augustus 2018 14.00 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe pleegde een inwoonster van Sumar (31) begin dit jaar een winkeldiefstal. Medio maart stal ze bij de Media Markt in Drachten een draadloze telefoonoplader, op 28 april probeerde ze zonder af te rekenen spullen bij de Aldi in Burgum te stelen. Bij die winkel viel het de filiaalleider op dat de vrouw spullen in een tas stopte, die ze vervolgens bij de kassa verzuimde af te rekenen.

Het ging om etenswaren en een blikje frisdrank, de totale waarde was bijna 19 euro. Toen de vrouw was betrapt en mee moest naar het magazijn, had ze nog maar drie in plaats van vier tassen bij zich. Ze had de tas in de winkel laten staan. Dat was weer gezien door een andere medewerker. De vrouw zei woensdag tegen rechter Hessel Schuth dat ze bezig is iets van haar leven te maken. Destijds woonde ze bij haar vriend, samen gebruikten ze regelmatig drugs. Als ze had gebruikt dan ging het stelen haar ook makkelijker af.

De vrouw had zich een poos geleden bij de verslavingszorg gemeld voor hulp. Vanwege de grote drukte bij de verslavingszorg was de hulp niet van de grond gekomen. Ze voelt zich volgens de reclassering in de steek gelaten. Volgens advocaat Marian Rosema wil de Sumarse helemaal van de drugs af. De rechter plaatste haar onder toezicht van de reclassering en ze moet zich laten behandelen. Als stok achter de deur legde Schuth een voorwaardelijke celstraf op van een maand, proeftijd twee jaar.