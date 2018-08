Coniferenhaag vliegt in brand in Gorredijk

Publicatie: wo 08 augustus 2018 09.37 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest dinsdagnacht rond 0.30 uur uitrukken voor een brand in de Hoofdstraat in Gorredijk. Bij aankomst stond een rij coniferen in brand.

De brandweer wist de brand te blussen en had het vuur snel onder controle.

