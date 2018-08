SkÃ»tsjesilen: Wel warmte, geen wind

Skûtsjesilen: Wel warmte, geen wind

Publicatie: di 07 augustus 2018 18.43 uur

EARNEWâLD - Wel warmte, heg zat de commissie van Earnewâld niet mee dinsdag. Is het prachtig weer en zijn er veel mensen op de been, laat de wind het volledig afweten en moet na bijna twee uur wachten de wedstrijd te langen leste worden afgelast. Zonde van al dat werk, sneu voor al die toeschouwers die gekomen zijn om een spectaculaire skûtsjesilerij te aanschouwen, maar helaas is het op zo’n moment niet anders. De wedstrijd van maandag was ook al niet om over naar huis te schrijven, maar toen werd er in ieder geval nog gevaren, zij het in ‘slomo’, slow motion dus.

Maar op deze dinsdagmiddag was het echt hommeles met de wind. En een behoorlijk deel van de potentiële kijkers had het al heel gauw bekeken. De veertien skûtsjes lagen in kiellinie afgemeerd aan de Langesleat, het startschip lag klaar, de hulpdiensten waren er, maar het was al snel duidelijk dat het een kwestie van wachten, lang wachten, zou worden. Om twee uur klonk één enkel geweerschot: uitstel voor onbepaalde tijd en toen er om drie uur nog geen uitzicht was op een zeilbare wind, klonken er vier schoten: algehele afgelasting. En dat betekende dat iedereen naar huis kon, op weg naar de schaduw, naar een koel drankje en het vooruitzicht dat er morgen, woensdag dus, opnieuw een poging wordt gedaan, dan op het Snekermeer bij Terherne. De start is dan om half vier in verband met de ‘samenkomst’ met dat andere grote zeilevenement in Fryslân, de Sneekweek. Dan wordt windkracht 4 à 5 verwacht en ‘dat liket der mear op’. Of het ook echt genaaid wordt zoals het geknipt is, blijft afwachten, want: ‘neat sa feroarlk as it waar’. De afgelaste wedstrijd staat nu ingepland voor komende dinsdag bij Woudsend.

FOTONIEUWS