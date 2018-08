Vier campings ontruimd vanwege heidebrand

Publicatie: di 07 augustus 2018 17.46 uur

APPELSCHA - Vier campings zijn dinsdagmiddag ontruimd vanwege een heidebrand bij Wateren. Deze grote brand woedt in het Drents-Friese Wold. De campings die ontruimd zijn, zijn: Hertenweide, Zonnekamp, De Blauwe Lantaarn en park Beek en Brink. Campinggasten konden na 21.00 uur weer terug naar hun stek.

Zolang de brand niet onder controle was, kon niemand het gebied in. De brandweer verwachtte dat de bestrijding nog enige uren gaat duren. Tijdens de brand wist men het vee van Het Drentse Landschap in het gebied veilig te stellen. Naast de inzet van brandweer uit Drenthe, Groningen en Friesland is tevens de blushelikopter van Defensie opgeroepen om te helpen met het bluswerk. Verder wordt er samengewerkt met diverse loonwerkers.

De brandweer had rond 18.00 uur het vuur onder controle. Het nablussen duurde nog tot minimaal 21.00 uur.