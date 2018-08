Auto uitgebrand op Alddiel

Publicatie: di 07 augustus 2018 15.55 uur

LEEUWARDEN - De auto van een 25-jarige man uit Leeuwarden is maandagavond uitgebrand op het Alddiel bij Leeuwarden. De brand werd om 20.20 uur ontdekt en de brandweer is ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

De eigenaar had de auto geparkeerd en was vervolgens zijn hond gaan uitlaten in het gebied. De brand is vermoedelijk ontstaan door een technisch defect. De auto brandde volledig uit.