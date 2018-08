Echtpaar Lettinga 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 06 augustus 2018 20.21 uur

SURHUISTERVEEN - Wiebren Letinga en Alie Lettinga-Aikema vieren op zondag 5 augustus dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Loco-burgemeester Jouke Spoelstra zal het echtpaar op maandag 6 augustus het bezoeken.

De heer Lettinga is op 5 februari 1930 geboren in Surhuizum en mevrouw Lettinga-Aikema is geboren op 14 november 1934 in Doezum. Op 15 september 1956 sloeg de vonk over tijdens de Survento in Surhuisterveen. Na twee jaar verkering trouwde het echtpaar op 5 augustus 1958 in de gemeente Grootegast, ze kregen 5 kinderen en 9 kleinkinderen.

Wiebren Lettinga is zijn hele werkzame leven schoenmaker geweest. Hij is gestart bij van Wieren in Surhuisterveen waar hij 15 jaar heeft gewerkt. Daarna is hij gaan werken bij schoenreperaties “klaar terwijl u wacht” in Groningen. De laatste 15 jaar van zijn arbeidsleven werkte hij met dezelfde formule “klaar terwijl u wacht” maar dan als zelfstandig ondernemer aan de Dellen in Surhuisterveen. Dit deed hij samen met zijn vrouw die vooral in de middaguren in de winkel aanwezig was. Alie verzorgde dan het naaiwerk aan tassen en het plaatsen van o.a. nieuwe ritsen. Ook herstelde zij wel kleding. Een half jaar voordat Wiebren de pensioengerechtigde leeftijd bereikte heeft het echtpaar de winkel verkocht.

Meneer Lettinga had vroeger als grote hobby lezen. Tegenwoordig laat zijn gezondheid dit niet echt meer toe en geniet hij van televisie kijken en rustig zitten. Mevrouw Lettinga-Aikema is nog een bezige bij en vindt het fijn om te wandelen, fietsen en autorijden. Ondanks dat de gezondheid van meneer hen een beetje in de steek laat kunnen ze zich nog prima samen redden.

