Dief met speciale tas opgepakt in Drachten

Publicatie: ma 06 augustus 2018 20.06 uur

DRACHTEN - In een supermarkt aan de Marke in Drachten heeft de politie maandagmiddag een winkeldief aangehouden. De 24-jarige dief uit Ter Apel is daarop meegenomen naar het bureau.

Bij insluiting bleek dat de man een geprepareerde tas bij zich had. Zo'n tas is bedoeld om te voorkomen dat het alarm af gaat als kledingstukken zonder te betalen worden meegenomen. Deze tas zat vol met kledingstukken. De kledingstukken waren afkomstig van vier andere winkels.