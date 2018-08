SkÃ»tsjesilen: Windkracht Ã©Ã©n en veranderlijk

Skûtsjesilen: Windkracht één en veranderlijk

Publicatie: ma 06 augustus 2018 19.56 uur

DE VEENHOOP - Eigenlijk was het geen echte wedstrijd, maandag bij de Veenhoop, waar de tweede in de SKS-reeks werd gevaren. Dat had alles te maken met het weer, voor de goede orde, dat was prachtig, schitterend zelfs. Veel zon, warm, zeg maar héét, maar voor een zeilwedstrijd ontbrak het aan één aspect. En dat was de wind, de weledele heer Aeolus had blijkbaar een vrije dag ingelast, misschien wel vanwege de hitte, wie zal het zeggen, feit was, dat er windkracht één stond en dan ook nog maar af en toe. En bovendien was diezelfde wind sterk veranderlijk, hij kromp en ruimde zo’n beetje de hele kompasroos in het rond en dat betekende dat de schippers en hun adviseurs op het achterdek het moeilijk hadden met het zetten van de zeilen. Dat alles resulteerde in een enorme drijfpartij die de kwalificatie ‘wedstrijd’ eigenlijk geen moment verdiende. “In senuwlijerij’ zoals een toeschouwer het gebeuren treffend omschreef.

Op de Veenhoop wordt traditioneel vanaf de oever van het Grytmansrek gestart, maar toen om tien over twee het startschot viel, stond er vrijwel geen wind, wachten op die wind was in feite geen optie, want eigenlijk wist niemand waar de wind vandaan zou komen en of er überhaupt wel wind zou komen. Het leverde het massaal toegestroomde publiek op en langs het wedstrijdwater wel fraaie en soms unieke beelden op, maar met een zeilwedstrijd had het allemaal weinig te maken. Maar er werd dus wel degelijk gestart en het was Huizum, de Huizumers hadden zaterdag indruk gemaakt met een fraaie derde plaats, dat het eerst een soort ‘privé-vlaagje’ trof, halverwege Brêgeham. Schipper Johannes Meeter slaagde erin daar optimaal van te profiteren en dat bezorgde hem een opmerkelijk grote voorsprong. Hij leek uiteindelijk onbedreigd te gaan winnen, maar dat was buiten waard, in dit geval de nukken van de al gememoreerde Aeolus gerekend. Die zorgde voor zoveel windschiftingen en -draaiingen, dat er nauwelijks een touw aan vast te knopen viel.



Met veel moeite legden de skûtsjes een rondje Drachtster Ie af en toen had er in feite moeten worden gefinisht. Maar de wedstrijdcommissie besloot dat er nog wel een rak gezeild kon worden en dat betekende dat de schepen nog een keer het lange eind naar Stobbehoek moesten zien af te leggen. En in dat laatste rak sloeg voor Huizum het noodlot toe, oftewel, daar eindigde hun geluk, want dat hadden ze tot daaraan toe gehad. Maar de mazzel reikte net niet ver genoeg, want vlak voor de geïmproviseerde eindstreep was het Earnewâld dat de Huizumers inhaalde en voorbijvoer. En tot overmaat van ramp moesten schipper Jappie Meeter en zijn mannen toezien hoe ze ook werden voorbij gevraen door Grou en Akkrum. En wat niemand had verwacht, maar iets dat naadloos in dit toch wel vreemd aandoende scenario paste, was dat ook Sneek vanuit het middenveld in één ruk naar voren schoot en alsnog tweede werd. En dat gebeurde eveneens met behulp van zo’n privévlaag.



Een sneue bak voor Huizum dat de hele wedstrijd, nou ja, wedstrijd, op kop had gelegen en op weg leek naar de leiding in het klassement. Dat klassement wordt nu aangevoerd door Earnewâld, ten minste als deze tweede ontmoeting telt, want er is sprake van dat er geprotesteerd wordt door een aantal schippers. Hoe dat afloopt is nu, bijna 19uur maandagavond, nog niet bekend. Morgen wordt er gevaren bij Earnewâld en dan ‘dreigt’ het weer warm, héél warm zelfs, te worden. Een beetje wind zou wonderen doen.

