Buurman krijgt klappen na een fles wodka

Publicatie: ma 06 augustus 2018 16.30 uur

LEEUWARDEN - De mishandeling van de buurman van zijn vriendin leverde een Drachtster (31) maandag een werkstraf van 40 uur op. In een dronken bui was de Drachtster de buurman op 27 april te lijf gegaan. De verdachte had ruzie met zijn vriendin en had haar sleutels afgepakt. Ze had de buurman gevraagd of die de sleutels terug wilde vragen. De Drachtster weigerde dat. Toen de buurman zich omdraaide en wegliep, zou de Drachtster hem van achteren in de onderrug hebben getrapt.

Fles wodka

Terwijl de buurman op de grond lag, zou de verdachte hem een paar keer tegen het hoofd hebben geschopt en geslagen. Er was drank in het spel: de Drachtster zou een fles wodka achter de kiezen hebben. Over de verstandhouding tussen hem en zijn vriendin hadden de twee nogal afwijkend verklaard. Volgens de vriendin kende zij de verdachte al twee jaar, volgens de verdachte was dat nog maar een paar weken.

Destructieve relatie

Ook had de vriendin gezegd dat de man geobsedeerd is van haar. Volgens de verdachte was daar niets van waar en zou de relatie goed zijn. De vriendin zou zelfs zwanger van hem zijn. Dat viel moeilijk te rijmen met het advies de reclassering om aan de Drachtster een contact- en gebiedsverbod op te leggen. Volgens de reclassering was er sprake van 'een destructieve relatie'. De verdachte zag zelf in elk geval de alcohol niet als een probleem.

Excuses

De man is vaker veroordeeld voor geweldpleging. In december vorig jaar kreeg hij nog een boete voor een mishandeling. Hij had wel de volgende dag zijn excuses bij de buurman gemaakt. Behalve de trappen in de rug, daarvoor was te weinig bewijs, oordeelde de rechter dat de mishandeling bewezen kon worden. De verdachte had de buurman ook nog bedreigd: hij had geroepen dat hij de man op zou zoeken en dood zou maken.