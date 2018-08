Belastingdienst haalt drankrijder van de weg

Publicatie: ma 06 augustus 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Bij een gezamenlijke controle van de politie en de belastingdienst, op 21 maart bij Ryptsjerk, liep een 34-jarige Leeuwarden tegen de lamp. De man had teveel gedronken en hij had cocaïne gebruikt. Hij had ook nog eens de nodige drugs bij zich: in een heuptasje zat hasj, een klein beetje coke en ruim 3 gram speed. Maandag werd de man voor het rijden onder invloed en het drugsbezit bij verstek door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur.

De Leeuwarder werd staande gehouden omdat aan de hand van het kenteken van de auto die hij bestuurde bleek dat hij nog een belastingschuld had openstaan. Terwijl ze met de man spraken, kregen de politieagenten het vermoeden dat er drank in het spel was. De Leeuwarder bleek ook coke gebruikt te hebben. De drugs had hij volgens eigen zeggen van iemand in een coffeeshop gekocht. De rechter noemde het 'zorgelijk', dat de man onder invloed van drugs en drank aan het verkeer deelnam.