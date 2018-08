Huis van de maand: Hooizolder 372 in Drachten

Publicatie: ma 06 augustus 2018 12.21 uur

DRACHTEN - Vraagprijs: € 129.500,--

Deze goed onderhouden tussenwoning met vrijstaande houten bergring is gelegen in een kindvriendelijke omgeving in de wijk De Trisken. Het geheel staat op een perceel van 129 m2.

De woning is gebouwd in 1986. Het beschikt over drie slaapkamers met een mogelijkheid voor een extra kamer op de zolderverdieping. Het is grotendeels voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats middels een HR combiketel van Intergas uit 2011. Het schilderwerk beneden is in 2016 uitgevoerd en de bovenverdieping is in 2018 geschilderd.

De indeling van deze woning is als volgt:

Entree, hal, meterkast, toilet met fontein, lichte woonkamer met open keuken met nette keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur gezamenlijk ca. 30 m2 groot, bijkeuken met witgoedaansluitingen en achterentree.

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers waarvan de grootste met dakkapel en een ruime badkamer met douche en wastafelmeubel.

Tweede verdieping: middels vaste trap te bereiken zolderverdieping en cv-kast.

Achter het woonhuis staat de houten berging van ca. 6 m2. De achtertuin is gelegen op het noordoosten en is onderhoudsvrij en met een vijver ingericht.

De woonwijk De Trisken beschikt over goede voorzieningen als scholen, een wijkgebouw, een winkelcentrum en goed openbaar vervoer.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze nette woning, maak dan een afspraak voor een bezichtiging. Dan zien wij u aan de Hooizolder 372 te Drachten.



Klik hier voor meer informatie, of bel snel naar ons kantoor voor een afspraak van deze leuke woning!