Duofiets te water Broekloane WÃ¢lterswÃ¢ld

Duofiets te water Broekloane Wâlterswâld

Publicatie: zo 05 augustus 2018 16.10 uur

WâLTERSWâLD - Een duofiets is zondagmiddag rond kwart voor drie te water geraakt aan de Broekloane tussen Wâlterswâld en De Westereen.

Op de driewieltandem met hulpmotor zaten een oudere man en een begeleidster. Net na de brug over de Petsleat, kwam de fiets in de rechter berm terecht. De begeleidster kon de fiets niet meer houden en het hele spul schoof de naastgelegen sloot in.

Diverse omstanders sprongen het water in om hulp te bieden. De politie, een ambulance en de brandweer van De Westereen kwamen ter plaatse. De oudere man is met de ambulance vervoerd.

