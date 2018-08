SKS verrassend van start

Publicatie: za 04 augustus 2018 22.40 uur

GROU - Het was verrassend, zoals het seizoen 2018 van de SKS zaterdag in Grou van start ging. En dat had alles te maken met het wedstrijdverloop.Want het was nu eens niet een van de ‘ususal suspects’, zoals Grou, Heerenveen of Sneek die als eerste over de finishlijn op het Pikmeer stoof. Stoof ja, want was de wedstrijd tamelijk rustig begonnen met een windkrachtje 2, gaande de middag haalde de noordwester aan naar 3 en later zelfs naar 4 Beaufort. En wie was dan wel die glorieuze overwinnaar van deze openingswedstrijd? Dat was Leeuwarden en hun vreugdekreten toen ze als eerste werden afgeschoten, moeten tot in de wijde omtrek te horen zijn geweest. Logisch, want zo vaak winnen de Leeuwarders geen wedstrijden.

Vandaar dat deze zege een enorme euforie teweegbracht aan boord van de Rienk Ulbes en dat schipper Willem Zwaga het middelpunt was van zijn feestvierende bemanning. En, voor de goede orde: Zwaga en zijn mannen hadden deze zege ‘bepaald niet gestolen’, zoals onze zuiderburen plegen te zeggen. Met andere woorden, de Leeuwarders verdienden deze overwinning zonder meer en in de eindstrijd lieten ze sterke skûtsjes als Earnewâld en Heerenveen achter zich. Grou kwam op eigen water, teleurstellend niet verder dan een vijfde plaats. Maar eigenlijk verdienden Douwe Visser en zijn mannen de prijs van de strijdlust, als die er zou zijn geweest. Want bij de start leek Grou zijn kansen meteen zwaar te hypothekeren, op een gegeven moment leek ‘it Doarp Grou’ achteruit te drijven en zich zelf in een kansloze positie te manoeuvreren. Maar dat was de Grouster eer te na en één voor één haalden ze in een bloedstollende achtervolging een deel van de concurrentie in om tenslotte alsnog als vijfde te eindigen. En dus: knap gevaren en keurig geëindigd. Dat gold in feite ook voor Earnewâld dat met een tweede plaats dik tevreden was. Gerhard Pietersma startte de tweede keer, de eerste poging was vals, prima en achter Heerenveen met schipper Sytze Brouwer, kwamen de Earnewâldsters als tweede om het starteiland, dat als bovenste boei dienst deed.

Earnewâld lag op een gegeven moment zelfs op kop, maar uiteindelijk was dat toch een beetje te hoog gegrepen. Heerenveen deed het uitstekend tot aan de laatste etappe naar start/finish in de eerste route. Want op ‘het nieuwe water’, de doorsteek van de Pikmar naar de Wijde Ee, ontspon zich een pittig gevecht tussen Earnewâld en Heerenveen. Sytze Brouwer liet zich in een klassiek bakboord-stuurboord duel aftroeven door Gerhard Pietersma en die hees na lang beraad, zo leek het althans, alsnog de rode vlag, ten teken van een protest tegen de handelwijze van Sytze Brouwer. Op de finish was die vlag verdwenen ten teken dat het protest niet werd ingediend en daar zwijnden de Heerenveensters mee: geen veertien strafpunten. De wedstrijd bleef eigenlijk van de eerste tot de laatste minuut spannend, zeker ook omdat de wind langzaam maar zeker aanwakkerde tot een ruime vier. Dat was dus genieten voor de vele toeschouwers.

Jammer was, althans voor het merendeel van diezelfde toeschouwers, dat de Tynje, het nauwe vaarwater tussen de Pikmar en de Wiide Ie, nu eigenlijk niet meer optimaal werd benut als kruisrak. De ‘heenreis’ ging er wel doorheen, maar die was plat voor het lapje, wind méé dus, de terugweg ging nu door de al genoemde doorsteek. En die was vrijwel helemaal bezeild. Maar er bleef genoeg over om van te genieten en een van die leuke aspecten was, dat er een nieuw ‘linkerrijtje’ in de maak lijkt, met skûtsjes die anders merendeels in de achterhoede bivakkeren. En dat is goed voor de spanning en uiteraard ook voor de amusementswaarde. Het vervolg zal moeten uitwijzen of deze ‘wisseling van de wacht’ een blijvend karakter heeft. De opening zaterdag in Grou was in iedergeval hoopgevend en smaakte naar meer. Maandag wordt er gevaren op alweer een Ee, ditmaal de Drachtster Ee bij de Veenhoop.

FOTONIEUWS