Verwarring alom op nieuwe kruising in DamwÃ¢ld

Verwarring alom op nieuwe kruising in Damwâld

Publicatie: za 04 augustus 2018 20.08 uur

DAMWâLD - De nieuwe kruising op de Haadwei (bij het winkelcentrum) in Damwâld zorgt voor veel verwarring en onduidelijkheid onder de verkeersdeelnemers.

Door de politieke partij GBD zijn inmiddels vragen gesteld omdat de partij vindt dat de kruising niet veilig is. "Onze wens was om de weg breder te maken omdat vrachtwagens elkaar anders moeilijk kunnen passeren." Ook wil de partij fietsers verbieden om gebruik te maken van de rijbaan. Voorstanders vinden dat de kruising - met in het midden twee palen - er juist voor zorgt dat alle verkeersdeelnemers moeten opletten en daardoor langzamer gaan rijden.