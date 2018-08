Westereender band maakt debuut op Veenhoop

Publicatie: za 04 augustus 2018 19.47 uur

DE VEENHOOP - De Westerdeender band 'All Over Again' maakte vrijdag haar debuut op het Veenhoopfestival. De jonge band stond voor het eerst op het grote hoofdpodium van het festival.

Vorig jaar had men al op het talentenpodium gespeeld en werd door de jury uitgekozen als beste nieuwkomer. Dit jaar werd dit bekroond met het optreden op het hoofdpodium en de uitreiking van de Abiant-prijs, de hoofdsponsor welke het talentenpodium mogelijk maakt.

All Over Again stond in het voorprogramma van de Duitse band Guano Apes en de Dirty Dadies.Het hele weekend treden er op het talentenpodium nieuwe bands op welke kans maken op een plekje op het hoofdpodium in 2019.



Daarnaast staan er nog diverse grote namen op het programma. Zaterdagavond treden o.a. Danny Vera en Mooi Wark op. Op de reeds uitverkochte zondagmiddag staan o.a. Jaques Herb en De Doelleazen. Het festival wordt maandag afgesloten met optredens van Alice Springs en Bökkers.

